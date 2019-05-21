Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, почему на первом сборе в Белокурихе нет лидеров национальной команды.

«В расположении национальной команды пока нет Александра Логинова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко, Матвея Елисеева, Екатерины Юрловой-Перхт, которые отсутствуют по уважительным причинам», — цитирует наставника сайт СБР.

По словам Хованцева, сейчас в Алтайском крае работают шесть команд: основные, резервные и юниорские — всего порядка 60 человек.

«В первой половине у нас проходят тренировки, во второй – стрелковая часть и приём процедур. Здесь прекрасная лечебная база», — поделился тренер.

Новый тренер мужской биатлонной сборной России по стрелковой подготовке Максим Максимов назвал неплохими итоги работы главного тренера Анатолия Хованцева. Ранее эту программу раскритиковал недавно уволенный с поста тренера женской резервной сборной по биатлону Андрей Падин. Недостатками концепции Хованцева специалист назвал смещение большей части нагрузки на первую зону интенсивности и недостаточное количество развивающей работы. По мнению Падина, программа Хованцева откинула российский биатлон на 20 лет назад.