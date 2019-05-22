Хоккейные клубы НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Сан-Хосе Шаркс» начали шестой матч серии плей-офф финала Западной конференции. Встреча проходит на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, хозяева ведут в серии со счетом 3-2.

На площадке «Сан-Хосе Шаркс» прошли первые две встречи в серии, в первом матче победу со счетом 6:3 одержали хозяева, затем гости уравняли счет в противостоянии, сыграв 4:2. В третьей игре «Сент-Луис» дома уступил со счетом 4:5, в четвертой и пятой победа была за «Блюз» — 2:1 и 5:0. Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил две шайбы и четырежды отметился голевыми передачами в матчах серии.

Этот матч может стать решающим в случае победы «Сент-Луиса». Если команда Тарасенко проиграет, серия переедет в Сан-Хосе.

Отметим, в финале Восточной конференции «Бостон Брюинс» обыграл «Каролина Харрикейнс» со счетом 4-0 в серии и квалифицировался в финал Кубка Стэнли.