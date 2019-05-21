Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может стать футболистом клуба немецкой Бундеслиги.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник в Transfermarkt. По информации источника, «Фортуна» из Дюссельдорфа и «Аугсбург» интересуются Комличенко. Отмечается, что футболист находится в шорт-листе у обеих немецких команд.

Ранее стало известно, что Николай Комличенко может стать футболистом греческого ПАОКа. Чемпион Греции заинтересовался российским форвардом и рассматривает вариант с переходом игрока в летнее трансферное окно.

Напомним, зимой 2019-го нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко был выкуплен чешским клубом у «Краснодара», о чем сообщил официальный сайт российской команды.