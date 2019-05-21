Российский комментатор, голос биатлона Дмитрий Губерниев восхитился фотографией швейцарских биатлонистов, попозировавших голыми в горах.

«Беньямин Вегер и компания не подвели!!!!! Ждем подобного от биатлонистов и лыжников России», — написал Губерниев в своем инстаграме, прикрепив фото швейцарской команды.

Губерниев считает, что фото выполнено в духе «Евровидения», которое он недавно комментировал.

На снимке спортсмены изображены в носках и кроссовках. В руках у них велосипедные шлемы, на глазах — солнечные очки.

В состав российской мужской сборной по биатлону входят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Антон Бабиков.