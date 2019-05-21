Российский теннисист Андрей Рублев не сможет выступить на открытом чемпионате Франции по теннису «Роллан Гаррос», заключительном турнире грунтового сезона. Об этом сообщает портал Чемпионат.com.

По сообщениям источника, настоящие причины снятия с турнира пока неизвестны, однако скорее всего Рублев отказался от выступления на «Роллан Гаррос» из-за травмы запястья.

Рублев не соревнуется с конца апреля 2019 года, когда проиграл в квалификации турнира ATP в Мюнхене бразильцу Тьяго Монтейро.

Среди российских спортсменов в «Роллан Гаррос» примут участие двое теннисистов: Карен Хачанов и Даниил Медведев. Также в основной сетке может выступить Алексей Ватутин при успешном прохождении квалификационных раундов.

В 2018 году Открытый чемпионат Франции выиграл испанский теннисист Рафаэль Надаль. В финальном матче предыдущего розыгрыша Надаль оказался сильнее австрийца Доминика Тима.