Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев показал фрагмент тренировки сборной России на первом предсезонном сборе в Белокурихе, Алтайский край.

В «Инстаграме» главы СБР появился видеоролик, на котором представители мужской сборной России готовятся отрабатывать стрелковые упражнения на установках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Drachev (@drachev_vladimir) 21 Май 2019 в 12:44 PDT

Видео Владимир Драчев сопроводил подписью: «Работа началась! Погода отличная! Все условия для работы созданы!».

Напомним, 13 мая на базе в Белокурихе начался первый тренировочный сбор российской национальной биатлонной команды для основного и резервного состава. Ранее Владимир Драчев на встрече с министром спорта Павлом Колобковым утвердил официальные списки спортсменов на сезон-2019/20.