Стал известен маршрут чемпионского парада «Зенита» в честь победы на чемпионате России по футболу сезона-2018/19. Карта, на которой обозначен путь чемпионов России, появилась на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Мероприятие состоится 26 мая, в воскресенье, после заключительного матча в рамках текущего сезона РПЛ против красноярского «Енисея». Первая часть парада пройдет в акватории Санкт-Петербурга. Команда проедет по Крюковому каналу, Мойке и Фонтанке, затем высадится у Шереметьевского дворца и пересядет на специальный золотой автобус.

От Шереметьевского Дворца команда с трофеем проедет до стадиона «Петровский», где и завершится парад.

Ранее подобных мероприятий в честь победы в чемпионате «России» футбольный клуб «Зенит» не проводил.