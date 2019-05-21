Сборная России по хоккею начала матч в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии против команды Швеции. Ранее до этого подопечные Ильи Воробьева одержали шесть побед в шести встречах.

Матч проходит на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе. Место в воротах российской команды вновь занял Андрей Василевский. Составы звеньев команды не претерпели изменений после игры со сборной Швейцарии.

Согласно предсказаниям букмекеров, больше шансов на победу у сборной России — около 47%.

Российские хоккеисты продолжают лидировать в группе Б. Команда Ильи Воробьева набрала 18 очков, в то время, как Швеция располагается на третьем месте с 15-ю очками, один раз проиграв Чехии.

По итогам матча Россия — Швеция определится соперник национальной команды в четвертьфинале ЧМ.