Групповой этап чемпионата мира по хоккею в Словакии подходит к своему концу. Сегодня, 21 мая, в заключительной встрече восьмерки «Б» сойдутся Россия и Швеция. Эти сборные регулярно играют друг с другом на чемпионате мира, поэтому история противостояний в русско-шведской хоккейной войне весьма богатая.

Nevasport вспомнил пять последних встреч России и Швеции в рамках хоккейного чемпионата мира для того, чтобы предсказать, на чьей стороне будет удача сегодня.

Чемпионат мира по хоккею 2014 года

Где: Минск, Белоруссия

Результат: победа России в полуфинале, 3:1

На турнире в Белоруссии эти команды сошлись только на стадии полуфинала — судьба развела Россию и Швецию по разным подгруппам. Несмотря на достаточно добротный счет, победа далась россиянам нелегко. Счет открыли шведы, причем очень рано — на 19 секунде встречи, но это. Однако стараниями Сергея Плотникова, Антона Белова и Сергея Широкова команда Олега Знарка смогла переломить ход встречи. Эта победа подарила сборной России финал чемпионата мира по хоккею, а он, как известно, завершился победой национальной команды России.

Чемпионат мира по хоккею 2015 года

Где: Острава, Чехия

Результат: победа России в четвертьфинале, 5:3

На чешском льду в 2015 году Швеция и Россия сошлись в рамках четвертьфинала ЧМ. Матч выдался по-настоящему результативным и непредсказуемым. Сначала россияне забросили три шайбы за первые двадцать с небольшим минут игры: отличились Сергей Мозякин, Сергей Широков и Евгений Малкин. Однако шведы не сдались и к 55 минуте счет на табло уже был равным — 3:3. Проблему с выходом в следующий раунд пришлось решать экстренно: команда России мобилизовалась и спустя полминуты снова вышла вперед благодаря Малкину, а затем Владимир Тарасенко закатил шайбу в пустые ворота и успокоил всех зрителей на трибунах и у телеэкранов.

Чемпионат мира по хоккею 2016 года

Где: Москва, Россия

Результат: победа России на групповом этапе, 4:1

На домашнем чемпионате мира российские хоккеисты встретились с «тре крунур» уже на групповом этапе. Россияне для своих болельщиков постарались на славу, одержав крупную победу. Авторами шайб в том матче стали Евгений Дадонов и Артемий Панарин — устрашающее звено СКА-2015 воссоединилось в стане сборной. Также отличились Павел Дацюк и Роман Любимов. Стараний шведов в концовке матча хватило лишь на шайбу престижа, которая результат кардинально не поменяла.

Чемпионат мира по хоккею 2017 года

Где: Кельн, Германия

Результат: победа России на групповом этапе, 2:1 (по буллитам)

Еще через год в Кёльне Россия победила Швецию гораздо скромнее. Подопечные Знарка основное время матча завершили вничью: в первом периоде стараниями Элиаса Линдхольма шведы вышли вперед, только в третьем сборной России удалось счет сравнять. Спасибо Сергею Андронову и его звену! Решился исход встречи в серии буллитов. Из пяти бросков хоккеистов обеих команд в сетку попал лишь Артемий Панарин, и принесший России победу в стартовом матче того мирового чемпионата.

Чемпионат мира по хоккею 2018 года

Где: Копенгаген, Дания

Результат: поражение России на групповом этапе, 1:3

Год назад сборная России и вовсе проиграла шведским хоккеистам на ЧМ в Дании. На старте игры шайбу в ворота «викингов» отправил Кирилл Капризов, однако затем команда расслабилась и допустила сразу три ошибки. Исход матча решился в середине второго периода, когда с разницей в шесть минут шведы забросили дважды. Реабилитироваться Россия не смогла, а в концовке пропустила третий. Поражение от Швеции вывело Россию на четвертьфинал против сборной Канады.

На протяжении последних пяти лет с каждым годом победить Швецию россиянам было все сложнее, год назад и вовсе проиграли. Будем надеяться, что российским хоккеистам удастся стереть из памяти прошлогоднее поражение и выступить достойно, забрав три очка в копилку. Тем более, что у сборной для этого есть все шансы, необходимо только их использовать.