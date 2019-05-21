Шведский защитник Лукас Бенгтссон официально пополнил состав петербургского хоккейного клуба СКА. Об этом команда объявила на своей странице в «Твиттере», поприветствовав нового игрока.

Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/21. Минувший сезон Бенгтссон провел в составе шведского клуба «Линчеппинг», сыграв 42 матча и набрав при этом 24 очка — 7 голов и 17 результативных передач. Ранее игрок также выступал за один из клубов АХЛ в Северной Америке.

В 2014 году вместе с молодежной сборной Швеции Бенгтссон стал серебряным призером чемпионата мира.

Ранее в петербургский клуб из уфимского «Салавата Юлаева» перебрался финский нападающий Йоонас Кемппайнен, подписав контракт на один сезон.