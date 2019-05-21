Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. Слова наставника цитирует портал Р-Спорт.

В первую очередь Плаза поздравил ЦСКА с победой в Евролиге, которая стала у клуба уже четвертой: «Абсолютно заслуженная победа, и я поздравляю армейцев от всего клуба «Зенит» и от Петербурга». Также Плаза отметил, что на усталость армейцев рассчитывать не стоит, поскольку у команды большой состав.

«Мы должны использовать все свои возможности, сколько бы их ни было», — заявил наставник петербуржцев, добавив, что команда хочет бороться с ЦСКА на равных.

Первый матч полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ «Зенит» и ЦСКА проведут 23 мая в Москве. На предыдущей стадии турнира БК «Зенит» выбил краснодарский клуб «Локомотив-Кубань».