В августе Санкт-Петербург примет международный волейбольный турнир FIVB, на котором разыграется участие в Летних Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт городского Комитета по физической культуре и спорту.

Соревнования пройдут с 9 по 11 августа в комплексе «Сибур-Арена», турнир получит название «Путевка в Токио-2020». Между собой возможность участия в олимпийском турнире по волейболу разыграют мужские сборные России, Ирана, Кубы и Мексики.

В пятницу, 9 августа, сборная России сыграет против представителей Мексики, на следующий день проведет встречу со сборной Кубы. Заключительный матч турнира состоится в воскресенье, 11 августа, в 19:00 — между собой сыграют сборные России и Ирана.