Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не прочь сделать голое фото в стиле нашумевшего снимка мужской сборной Швейцарии по биатлону.

Комментатор выложил в своем профиле в «Инстаграме» фотографию швейцарских биатлонистов, и призвал их российских коллег сделать что-то подобное. В ответ на это один из подписчиков Губерниева заявил: «Команда «Матч ТВ» тоже пускай присоединится к сборной Швейцарии».

Комментатор не растерялся и ответил «Легко», добавив смайл в виде ягоды клубники. Пошутил ли Дмитрий Губерниев или всерьез задумался о провокационных фотографиях, неясно.

Первым фото обнаженных биатлонистов швейцарской сборной выложил в своем «Инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер. По итогам сезона-2018/19 он стал занял четырнадцатое место в общем зачете Кубка мира.