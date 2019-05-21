Стало известно о четырехлетней дисквалификации для двух легкоатлеток из России за применение запрещенных препаратов. Об этом заявляет официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

Столь жестко наказаны были Мария Пономарева, выступающая в дисциплине «спортивная ходьба» и Александра Степанова, соревновавшаяся в беге на спринтерских дистанциях.

Марию Пономареву признали виновной в нарушении пункт 32.2 Андидопинговых правил ИААФ «Применение или попытка применения запрещенной субстанции и/или метода». Дисквалификация спортсменки отсчитывается с даты временного отстранения — 8 марта 2018 года. Также были аннулированы все результаты Пономаревой начиная с 8 июля 2015 года. Решение вынес Спортивный арбитражный суд.

В допинг-пробе бегуньи Александры Степановой нашли запрещенный препарат оксандролон. Дисквалификация спортсменки началась с 6 мая 2019 года, решение вынесло российское антидопинговое агентство РУСАДА.