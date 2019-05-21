Клубы Континентальной хоккейной лиги СКА и «Сочи» произвели в межсезонье обмен голкиперами. Сегодня, 21 мая, на официальном сайте ХК «Сочи» появилось официальное заявление о переходе в команду вратаря армейцев Никиты Богданова.

В свою очередь, «Сочи» отправил в Санкт-Петербург вратаря Петра Кочеткова. В минувшем сезоне этот голкипер выступал не только за сочинский клуб, но также играл в ВХЛ за ХК «Рязань». В составе сборной России 19-летний Кочетков выиграл бронзу молодежного чемпионата мира 2019 года, а также стал лучшим вратарем турнира.

Никита Богданов провел прошлый сезон в клубе «СКА-Нева» в Высшей хоккейной лиге. За 29 игр этот голкипер отразил 93,8% всех бросков. У Кочеткова этот показатель чуть ниже — 93%.