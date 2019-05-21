Генеральный директор Российского Антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус высказал мнение о спортивном питании, которое ввозится на территорию России из других стран.

Слова Гануса прозвучали в рамках выступления на совещании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, их цитирует агентство Р-Спорт.

По мнению Гануса, вопросы, связанные с регулированием биологически активных добавок еще не решен и может стать проблемным для российского спорта. «К нам в Россию свозится мусор, и мы должны отдавать себе в этом отчет», — заявил глава РУСАДА, предложив сделать барьер для ввоза иностранных БАДов, которые являются спортивным питанием.

Ранее некоторые российские спортсмены были привлечены к ответственности, поскольку в употребляемом спортивном питании содержались запрещенные вещества, не указанные в составе.