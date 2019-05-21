Экс-тренер петербургского СКА и сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал критику в адрес капитана российской команды Ильи Ковальчука.

В интервью порталу Чемпионат.com Быков заявил, что недоброжелателей сборной хватает в любой ситуации. «Кто хочет найти соринку в глазу визави, пусть проверит свои глаза, вдруг из них торчит бревно», — заявил заслуженный тренер России

По словам Быкова, капитан сборной Илья Ковальчук выполняет огромный объем черновой работы и стягивает на себя игроков противника, давая возможность играть другим. «Помню, в 2008 году было то же самое, Илью критиковали, но когда сборная стала чемпионом мира, все эти люди куда-то потом исчезли», — заключил тренер.

Напомним, за шесть матчей чемпионата мира по хоккею Илья Ковальчук набрал пять очков, забросив две шайбы и сделав три результативных передачи.