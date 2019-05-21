Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о том, кто принял решение об участии армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в финале Лиги Европы в Баку.

Заявление Эмери появилось на официальном сайте клуба. По словам тренера, отказ от поездки в Азербайджан — личное решение Мхитаряна и его семьи. «Я не в курсе политических проблем, но обязан уважать это решение», — заявил тренер, добавив, что команда ничего не может сделать со случившимся.

По мнению наставника канониров, ему важно, чтобы Мхитарян принял участие в важном для команды матче, однако этот вопрос находится не в его власти.

Напомним, по соображениям безопасности Генрих Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы, поскольку Армения и Азербайджан находятся в состоянии конфликта из-за спорной принадлежности территории Нагорный Карабах.