Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» и бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес включен в заявку сборной Аргентины по футболу на Кубок Америки 2019 года.

Об этом стало известно из официального «Твиттера» сборной Аргентины: пресс-служба команды обнародовала список футболистов, которых выбрал главный тренер Лионель Скалони. Помимо Паредеса в состав также попал его одноклубник Анхель Ди Мария. Нынешних игроков «сине-бело-голубых» в составе на турнир нет.

На турнире также выступит форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси: в марте нынешнего года он вернулся в сборную после продолжительного отсутствия.

Отметим, что в заявке сборной отсутствует нападающий миланского «Интера» Мауро Икарди.

Кубок Америки в этом году пройдет в Бразилии, первый матч состоится 14 июня.