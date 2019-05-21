Боксерский поединок двух американских спортсменов в Голливуде стал известным в сети благодаря синхронному нокдауну. Схватка произошла 10 мая, в пятницу, в одном из отелей Лос-Анджелеса, в ней приняли участие боксеры Джерхед Фендерсон и Иросвани Дювергель.

На видеохостинге Youtube.com было размещен видеоотрывок поединка. На ролике хорошо видно, как боксеры совершают одновременные удары, тем самым отправляя друг друга в нокдаун. Дювергель после падения приземлился на канаты и быстро встал, в то время как Фендерсону потребовалось больше времени, чтобы встать, однако спортсмен продолжил поединок. Судья в это время уже начал отсчитывать над боксером секунды до нокаута.

Сообщается, что в поединке одержал победу Джерхед Фендерсон благодаря единогласному решению судей.