Стало известно, в каком составе сборная России по хоккею сразится со сборной Швеции в рамках заключительного матча группового этапа чемпионата мира в Словакии. Информация появилась в официальном аккаунте команды в «Твиттере».

Место в воротах займет голкипер Андрей Василевский. В первом звене сыграют Сергачев, Нестеров, Григоренко, Малкин и Дадонов. Второе звено представят Орлов, Зайцев, Овечкин, Кузнецов и Капризов.

В третьем звене выступят Хафизуллин, Гавриков, Гусев, Анисимов, Кучеров. Четвертое звено будет состоять из Задорова, Ковальчука, Андронова, Телегин, Барабанов.

Встреча состоится сегодня, 21 мая, начало запланировано на 21:15 по московскому времени. Матч пройдет в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы. Шесть предыдущих встреч в рамках группового этапа российские хоккеисты выиграли.