Пары по пляжному волейболу, выступающие за санкт-петербургский ВК «Зенит», готовятся к предстоящим соревнованиям на Елагином острове.

О предыдущих сборах команды в Турции, а также о планах на сезон рассказал главный тренер команды Дмитрий Кувичка. В интервью порталу Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга он заявил, что удовлетворен работой подопечных.

По словам Кувички, очень важным турниром для команды остается Кубок России, который пройдет в Сочи в конце августа.

«Результат сезона определяется результатами выступлений в финале чемпионата России и Кубка России. Ниже девятого места опуститься нельзя», — заявил главный тренер, добавив, что пятое место станет хорошим выступлением команды, а попадание в четверку — отличным.