Российский полузащитник футбольного клуба «Ростов» Алексей Ионов может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает портал Sport24 со ссылкой на агента игрока.

Согласно мнению Милко Бански, представителя Ионова, хавбек «Ростова» имеет предложения из Европы, поэтому вероятность того, он покинет клуб, весьма высока.

Алексей Ионов стал игроком «Ростова» в 2017 году, после того, как у него закончился контракт с московским «Динамо». За этот клуб Ионов провел 51 матч и забил в них 11 голов. 30-летний полузащитник является воспитанником петербургского «Зенита», а также обладателем кубка УЕФА в составе петербуржцев.

Контракт Ионова с «Ростовом» рассчитан еще на сезон: срок действия соглашения истечет летом 2020 года.