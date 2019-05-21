Сборная России по хоккею уступает сборной Швеции в рамках заключительного матча группового турнира на чемпионате мира в Словакии. Счет в матче после первого периода — 1:0 в пользу шведов. Встреча проходит на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе.

Начало встречи Швеция провела гораздо активнее. Счет в матче на восьмой минуте открыли шведы. Отличился Габриэль Ландеског, нападающий клуба НХЛ «Колорадо». В голевой атаке также поучаствовали Маркус и Элиас Петерссоны.

Далее за подножку на 10 минуте был удален Сергей Андронов, но реализовать большинство шведам не удалось. На 15 минуте по той же причине две минуты штрафа получил Кирилл Капризов.

На то, чтобы исправить положение, у сборной России есть еще сорок минут чистого игрового времени.