Российская теннисистка Мария Шарапова вошла в список участников Уимблдонского теннисного турнира, одного из четырех входящих в Большой шлем. Об этом сообщает пресс-служба Уимблдона.

Всего из российских спортсменок в список попали 10 теннисисток. В основной заявочный лист помимо Шараповой попали Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Вероника Кудерметова, Вера Звонарева, Анастасия Потапова, Виталия Дьяченко и Екатерина Макарова. Запасными в женском турнире числятся россиянки Анна Блинкова, Софья Жук, Светлана Кузнецова, Варвара Флинк, Наталья Вихлянцева, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Екатериня Яшина и Валерия Савиных.

Список российских участников мужского турнира гораздо более краток: в основной список попали Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Запасным числится Евгений Донской.

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 1 по 14 июля.