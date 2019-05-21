Сборная России по хоккею отыгралась в матче со Швецией на чемпионате мира в Словакии, сейчас счет 6:1 в пользу россиян. Встреча проходит в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы.

На первой же минуте второго периода россияне забросили ответную шайбу в ворота шведов. Отличился Артем Анисимов с передач Никиты Гусева и Никиты Кучерова.

Спустя несколько минут сборной России удалось выйти вперед благодаря броску Евгения Дадонова. Также в голевой атаке поучаствовали Евгений Кузнецов и Михаил Сергачев.

На девятой минуте второго периода увеличил преимущество команды Ильи Воробьева форвард Александр Овечкин. Передачами отметились Евгений Малкин и Динар Хафизуллин. На пятнадцатой минуте Кирилл Капризов довел счет до крупного с передачи Евгения Кузнецова. Спустя еще три минуты по шайбе забросили Михаил Григоренко и Евгений Малкин.

Встреча является заключительной в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии.