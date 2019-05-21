Стало известно, что петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересован в покупке хавбека екатеринбургского «Урала» Отмана Эль-Кабира. Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Эль-Кабиру 27 лет, он выступает за «Урал» с зимы 2018 года. Футболист имеет двойное гражданство — королевства Нидерланды и королевства Марокко. До переезда в Екатеринбург Эль-Кабир выступал в чемпионате Голландии и чемпионате Швеции по футболу, играя в составе «НАК Бреда», «Энгельхольм», «АФК Юнайтед» и «Юргорден».

В текущем сезоне Эль-Кабир сыграл за свой клуб 28 матчей, на его счету 3 гола и 6 результативных передач. Еще один мяч голландец марроканского происхождения забил в Кубке России.

Трансферная стоимость Отмана Эль-Кабира на рынке оценивается порталом Transfermarkt в два миллиона евро.