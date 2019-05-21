Итальянский футбольный тренер Антонио Конте отсудил у лондонского «Челси» девять миллионов фунтов компенсации за свое досрочное увольнение. Об этом сообщает британское издание The Times.

По информации СМИ, арбитражный суд Лондона принял в конфликте сторону итальянца, согласно решению суда «Челси» выплатит бывшему тренеру сумму в 9 миллионов фунтов или 10,5 миллионов евро компенсации. Оспорить решение суда клуб может в Высшем суде Лондона.

Напомним, Антонио Конте возглавлял лондонский «Челси» с 2016 по 2018 год. Летом прошлого года итальянец был уволен из клуба, поскольку имел разногласия с руководством. За два сезона он смог привести «аристократов» к победе в Английской премьер-лиге и выиграл с лондонцами Кубок Англии. На место Конте пришел еще один итальянский специалист Маурицио Сарри.