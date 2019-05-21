Жена вратаря футбольного клуба «Порту» Икера Касильяса, спортивная журналистка Сара Карбонеро рассказала о том, что у нее обнаружили раковую опухоль.

В своем «Инстаграме» она написала пост, в котором поделилась информацией о своем здоровье. По словам Карбонеро, несколько дней назад врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль яичников, после чего испанка была срочно прооперирована. «К счастью, болезнь удалось обнаружить вовремя, но у меня впереди еще несколько месяцев борьбы и лечения«, — написала Карбонеро, добавив, что операция прошла успешно.

Не так давно сам Икер Касильяс оказался в больнице, поскольку перенес сердечный приступ на тренировке «Порту». С вратарем сейчас все в порядке, однако сезон для него закончен и, вполне возможно, чемпиону мира придется завершить карьеру игрока.