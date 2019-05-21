Сборная России по хоккею разгромила команду Швеции в рамках заключительного матча группового этапа чемпионата мира в Словакии. Встреча прошла на стадионе имени Ондрея Непелы и завершилась со счетом 7:4 в пользу России.

Первый период сборная России провела малоактивно, за что и поплатилась пропущенной шайбой. На восьмой минуте встречи Андрея Василевского огорчил Габриэль Ландеског. Удаления Андронова и Капризова могли привести Россию ко второй шайбе, однако закончилась двадцатиминутка со счетом 1:0.

Второй период россияне выиграли со счетом 6:0. На первой же минуте второго отрезка матча шайбу забросил Артем Анисимов. Затем отличились Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Евгений Малкин. Для Капризова и Малкина эти шайбы стали первыми на турнире.

Третий период команды провели ровно. За семь минут до конца вторую шайбу Швеции забросил Вильям Нюландер, однако это не спасло Швецию от поражения. Следом седьмую шайбу россиян забросил Дмитрий Орлов. На 17-й и 19-й минуте третьего периода шведы сократили отставание от России благодаря шайбам Оливера Экмана-Ларссона и Джона Клингберга, установив окончательный счет в матче — 7:4.

Победа над Швецией позволила России занять первое место в группе «Б».