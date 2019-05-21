В спортивном мире 21 мая произошло много событий — как радостных, так и трагичных. На чемпионате мира по хоккею в Словакии завершился групповой турнир, заключительный матч сборная России выиграла у команды Швеции. Автоспорт опечален смертью Ники Лауды, а Алину Загитову могут наказать за вождение без прав — теперь вполне серьезно.

Это и многое другое — в дайджесте главных событий дня за 21 мая на Nevasport:

Россия разгромила Швецию и заняла первое место в группе

Сборная России по хоккею одержала седьмую победу на групповом турнире чемпионата мира по хоккею в Словакии. Со счетом 7:4 была обыграна сборная Швеции. В составе российской команды шайбами отметились Артем Анисимов, Евгений Дадонов, Александр Овечкин, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Евгений Малкин и Дмитрий Орлов. Среди шведской сборной отличились Габриэль Ландеског, Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон и Джон Клингберг. Победа над Швецией позволила России занять первое место в группе.

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

От семьи австрийского экс-гонщика «Формулы-1» Ники Лауды поступило официальное заявление о его смерти. Легенда автогонок скончался на семьдесят первом году жизни в вечер понедельника, 20 мая, в окружении близких. В последнее время Лауда болел, год назад ему пересадили легкое. За свою карьеру в «Формуле-1» Ники Лауда трижды становился чемпионом мира. О его противостоянии с английским пилотом Джеймсом Хантом был снят голливудский фильм «Гонка».

Чемпионский парад «Зенита» пройдет по земле и воде

Стало известно, по какому маршруту проедет санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» во время парада в честь победы команды на чемпионате России. Первая часть парада пройдет на воде. От Крюкова канала по Мойке и затем по Фонтанке «зенитовцы» в сопровождении кораблей болельщиков проплывут до Шереметьевского дворца. Там команду будет ждать чемпионский золотой автобус. По Невскому проспекту, затем по Дворцовому и Биржевому мосту, проспекту Добролюбова команда проедет до финишной точки парада — стадиона Петровский.

Возбуждено дело по факту вождения авто Алиной Загитовой

Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. 1 мая российская фигуристка, чемпионка Европы, мира и Олимпийских игр Алина Загитова опубликовала в своем инстаграме ролик, где она ведет машину. На тот момент девушке было всего 16 лет, в то время как водить автомобиль самостоятельно в России можно с 18 лет при наличии прав на управление транспортным средством. Данное нарушение предусматривает штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей.

Швед Бенгтссон подписал контракт со СКА

Состав петербургского СКА пополнился еще одним игроком. Клуб объявил о подписании контракта со шведским защитником Лукасом Бенгтссоном. Соглашение рассчитано на два сезона. Минувший сезон Бенгтссон провел в составе шведского клуба «Линчеппинг», сыграв 42 матча и набрав при этом 24 очка — 7 голов и 17 результативных передач. Ранее игрок также выступал за один из клубов АХЛ в Северной Америке. В 2014 году вместе с молодежной сборной Швеции Бенгтссон стал серебряным призером чемпионата мира.