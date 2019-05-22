Женская сборная России по волейболу уступила в первом матче предварительного раунда Лиги наций. Встреча против команды Доминиканской республики завершилась со счетом 1:3. Турнир проходит в эти дни в Бразилии.

Первую партию россиянки уступили со счетом 21:25. В следующем розыгрыше сборной удалось отыграться и сравнять счет — 25:22. Однако затем представители Доминиканы перехватили инициативу и выиграли ещё две партии — 18:25, 28:26.

В составе российской команды в матче участие приняла волейболистка петербургского клуба «Ленинградка» Софья Кузнецова.

Следующий матч в рамках Лиги наций россиянки сыграют против представительницы Китая. Встреча пройдет сегодня, 22 мая, в 23:00 по московскому времени. Также в пятницу команда России проведет матч против сборной Бразилии.