Хоккейный клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» выиграл в шестом матче финала Западной конференции и квалифицировался в финал Кубка Стэнли. Матч против «Сан-Хосе Шаркс» закончился со счетом 5:1 в пользу «блюзменов».

Двое российских нападающих «Сент-Луиса» отметились в матче заброшенными шайбами. По голу в ворота «Шаркс» забили Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, на это им понадобилось всего по два броска.

Также в матче за «Сент-Луис» отличились Дэвид Перрон, Брэйден Шенн и Тайлер Бозак.

Итоговый счет в серии составил 4:2, что позволило «Сент-Луису» получить приз Кларенса Кэмпбэлла за победу в Западной конференции и выйти в финал Кубка Стэнли.

В заключительной серии плей-офф «Сент-Луис Блюз» сыграет против победителя Востока «Бостон Брюинс«. Первый матч финальной серии состоится в следующий вторник, 28 мая.