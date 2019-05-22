Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов рассказал о своих впечатлениях от заключительного матча национальной команды на групповом этапе чемпионата мира в Словакии.

Слова хоккеиста цитирует портал Р-Спорт. По словам Капризова, команда хорошо провела второй период встречи, в котором удачно в ворота шведов залетели шесть шайб. «Пусть Кузя (Евгений Кузнецов) расскажет, договаривались ли мы, что он на меня будет выигрывать вбрасывание под бросок», — прокомментировал нападающий свою шайбу.

Капризов признался, что после того, как забил первый гол на ЧМ, почувствовал большое облегчение. «Забил и как будто заново родился, слава богу, что так получилось», — заключил спортсмен.

Напомним, сборная России заняла первое место в группе после победы над сборной Швеции. Матч закончился со счетом 7:4 в пользу российских хоккеистов. Помимо Капризова шайбами отметились Малкин, Овечкин, Анисимов, Дадонов, Григоренко и Орлов.