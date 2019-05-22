На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все четвертьфинальные пары. Игры пройдут как в Братиславе, как и в Кошице.

Победитель группы А сборная Канады проведет матч против команды Швейцарии. Лучшая сборная в этом матче встретится в полуфинале с победителем пары Чехия — Германия.

Сборная России, ставшая первой в группе Б, сыграет в 1/4 финала против команды США. Соперник победителя этой пары определится в матче Финляндия — Швеция. На групповом турнире сборная России одержала семь побед в семи матчах, в том числе обыграла и Швецию со счетом 7:4.

Четвертьфинальные матчи на чемпионате мира пройдут завтра, 23 мая. Сборной России снова предстоит сыграть на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе. Матч с США начнется в 17:15 по московскому времени.