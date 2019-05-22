Нидерландский футбольный клуб «Витесс» обыграл «Гронинген» и смог выйти в финал плей-офф Эредивизи, определяющий участников Лиги Европы. Встреча прошла в Арнеме и завершилась победой подопечных Леонида Слуцкого со счетом 3:1.

По итогам чемпионата Нидерландов «Витесс» занял пятое место, набрав 53 очка, что позволило клубу принять участие в борьбе за место в Лиге Европы. В первом матче противостояния «Гронинген» одержал победу со счетом 2:1.

В ответном матче голами отметились Мартин Эдегор и Тим Матавж, сделавший дубль. В составе «Гронингена» отличился Кай Сирхёйс, однако это не помогло команде пройти в следующий раунд.

Во втором полуфинале «Хераклес» уступил «Утрехту», с которым команда Леонида Слуцкого и определит обладателя путевки в Лигу Европы на следующий сезон.