Ирландский боец ММА Конор Макгрегор оценил возможность боя-реванша с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Слова спортсмена цитирует портал bjpenn.com.

По мнению Макгрегора, прошлое вернуть нельзя, и предыдущий поединок окончен. «Мое уважение и поздравления, он выиграл бой», — заявил ирландец, добавив, что сейчас важно лишь то, что будет в следующий раз. «Уверен, что будет еще раз. Давайте. Я скромен в победе и поражении, несмотря ни на что», — сказал Макгрегор.

Также ирландский боец уточнил, что уважает своего бывшего соперника.

Напомним, бой между Макгрегором и Нурмагомедовым прошел 6 октября 2018 года в рамках встречи UFC 229. Победу одержал россиянин, однако после поединка произошла потасовка между командами и оба бойца были дисквалифицированы на срок от полугода до 9 месяцев.