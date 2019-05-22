Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Сент-Луис» Владимир Тарасенко поделился эмоциями после выхода в финал Кубка Стэнли. Слова форварда цитирует официальный сайт лиги.

По мнению Тарасенко, его команда не хотела снова четыре часа проводить в полете до «Сан-Хосе», если бы пришлось играть седьмой матч в серии. «Все готовились и были готовы закончить серию сегодня», — заявил россиянин.

Как считает Тарасенко, «Бостон» — сложный соперник, однако им тоже придется непросто. «Я всегда говорил вам, что мы идем за кубком», — заключил Тарасенко.

Напомним, в шестом матче серии «Сент-Луис Блюз» переиграл «Сан-Хосе Шаркс» и квалифицировались в финал Кубка Стэнли. Восточную конференцию ранее выиграл коллектив «Бостон Брюинс».