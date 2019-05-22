Фристайлистка, обладательница двух медалей на ОИ Елизавета Кожевникова стала психологом сборной России по биатлону. Об этом сообщает агентство Р-Спорт.

Согласно информации СМИ, экс-спортсменка будет работать с женской юниорской сборной. До биатлонной команды Кожевникова оказывала психологическую помощь керлингистам и велогонщикам.

По словам Кожевниковой, она является миссионером в своем деле и это хорошо для ее клиентов. «Я делаю это ради того, чтобы им помочь, потому что я была на их месте. И потому, что мне никто не помог. Это моя главная мотивация», — заявила экс-фристайлистка.

После окончания спортивной карьеры Елизавета Кожевникова работала спортивным журналистом и комментатором на кабельной сети телеканалов «НТВ Плюс».