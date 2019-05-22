Сборная России пропустила от шведов целых четыре шайбы, но по факту это все равно был разгром и доминирование со стороны россиян. По ходу матча команда Ильи Воробьева вела 6:1, остальные голы наши пропустили просто потому что доказывать им нечего и некому. Какая разница, с какой разницей громить шведов, «+5» или «+3»?

Можно точно говорить, что сборная России провела лучший матч на этом чемпионате мира. Предыдущие измывательства над Австрией и Италией по пользе уступают тренировкам, а в играх с Чехией, Латвией и Швейцарией россияне не выглядели той машиной, которой они предстали в игре со шведами.

Однако в первом периоде позитивного настроения совсем не было. Петерссон бросил шайбу от синей линии в ворота, но угол обзора Василевскому закрыл Ландескуг, который и переправил шайбу прямо в сетку. Этот гол стал единственным в первом отрезке, и преимущества у россиян не было.

Но во второй части матча сборная России активизировалась и начала строчить, как их пулемета. При этом голы у россиян получались либо безумно красивыми, либо очень необычными. В первую очередь за большинство шайб наша сборная должна благодарить голкипера шведов Якоба Маркстрема — столько, сколько он, в домик не пропускал даже итальянский кипер — тот просто зевал, когда наши расстреливали по углам.

Но гол Овечкина с передачи Малкина вышел на загляденье — игроки, о несовместимости которых не говорил только ленивый, вытворили красоту, которую не описать — просто нужно посмотреть. Забавный гол получился у Капризова — вдохновленный попаданием в рейтинг «Форбс» Кирилл как-то очень бережно положил шайбу в ворота после того, как она отскочила к нему в результате выигранного вбрасывания.

Такая победа должна принести россиянам уверенности, а за пропущенные шайбы игроки наверняка получили от Воробьева — все-таки расслабляться настолько сильно в концовке — неприлично. Если бы сборная вела 3:0, все могло бы закончиться по-другому.