Российский спортивным комментатор Владимир Стогниенко прокомментировал тот факт, что в следующем году за просмотр матчей Английской Премьер-лиги на территории России зрителям придется платить.

В интервью порталу Чемпионат.com Стогниенко заявил, что показ матчей элитного европейского чемпионата относится к сегменту развлечений. «Можно прожить без того, чтобы посмотреть финальную серию «Игры Престолов». Сложно, но можно. Если же хочется – нужно заплатить за эту возможность», — заявил комментатор, добавив, что цена за подписку на сервис для просмотра будет вполне приемлемой.

Напомним, в следующем сезоне показом АПЛ в России займется сервис Okko Sport. Отдел трансляций нового сервиса возглавил именно Владимир Стогниенко, ранее активно комментировавший матчи чемпионата Англии по футболу на телеканалах «Россия-2» и «Матч ТВ».