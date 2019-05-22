Литовская пловчиха-брассистка, олимпийская чемпионка Лондона Рута Мейлутите в скором времени объявит о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает литовский портал lrt.lt.

По информации СМИ, Мейлутите уже оповестила о своем решении федерацию плавания Литвы и уже очень скоро объявит об этом общественности.

Возможной причиной для завершения карьеры Мейлутите может быть ее грядущая двухлетняя дисквалификация за пропуск трех допинг-тестов в течение двенадцати месяцев. Литовская спортсменка не сдала допинг-пробы в апреле и августе 2018 года, а решающий флажок получила 28 марта 2019 года. В связи с уважительной причиной пропуска отстранить спортсменку могут на год, но даже в таком случае она не успеет отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио.

Ранее Nevasport сообщал о том, что Мейлутите не попала в состав сборной Литвы на чемпионат мира по водным видам спорта в Южной Корее.