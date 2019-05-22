Российского нападающего московского ЦСКА Федора Чалова выбрали лучшим игроком 29-ого тура чемпионата России по футболу-2019/20.

Голосование за лучшего игрока тура проходило в официальной группе Российской Премьер-лиги в социальной сети «Вконтакте». Для победы Чалову потребовалось 6860 голосов, т.е. кандидатуру форварда армейцев выбрали чуть более 49 процентов участников опроса.

В минувшем туре московский ЦСКА на домашнем стадионе принимал грозненский «Ахмат». Именно Федору Чалову принадлежит единственный и победный гол армейцев в этом матче. Его футболист забил, реализовав пенальти.

В тройку лучших игроков тура также вошли полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, за него проголосовали 15,42% участвовавших, третье место у хавбека «Спартака» Лоренцо Мельгарехо, за него голоса отдали почти 11%.