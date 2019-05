Итальянский футбольный клуб «Интернационале» из Милана презентовал домашнюю форму команды на следующий игровой сезон.

В презентационном ролике представлена трехмерная фигура девушки-футболистки в новой экипировке «Интера«. От комплекта предыдущего сезона новая форма отличается более крупными полосами на футболке, а также скошенным фоном за логотипом спонсора.

🚨 | NEW SHIRT!

⚫🔵BREAK LINES. MAKE DREAMS

👕 We’re proud to present our new 19/20 Home Kit @nikefootball pic.twitter.com/jOFAeLPlrk

— Inter (@Inter_en) 22 мая 2019 г.