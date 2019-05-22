Итальянский футбольный клуб «Интернационале» из Милана презентовал домашнюю форму команды на следующий игровой сезон.

В презентационном ролике представлена трехмерная фигура девушки-футболистки в новой экипировке «Интера«. От комплекта предыдущего сезона новая форма отличается более крупными полосами на футболке, а также скошенным фоном за логотипом спонсора.

Как сообщает официальный сайт «Интера», дизайнеры обратили внимание на классические формы команды времен девяностых годов, их стилистика была использована в новом комплекте.

Ранее новый домашний комплект формы вместе с брендом Adidas презентовала мюнхенская «Бавария».