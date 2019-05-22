Букмекерские конторы определились с фаворитом финального матча за Кубок России по футболу в сезоне-2018/19. На стадионе «Самара-Арена» сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал«.

Согласно решению аналитиков, с вероятностью в 55% победу в основное время одержат «железнодорожники». Екатерибургу трофей достанется в 17% случаев. Ничья за девяносто минут игры оценивается в 28%.

По мнению букмекеров финальный матч в Кубке России результативным не получится: коэффициент на менее трех голов в матче составляет 1,55. На то, что команды забьют три гола и больше, коэффициент 2,45.

Наиболее реальный исход матча — победа московского «Локомотива» со счетом 1:0.

Напомним, матч за Кубок России состоится сегодня, 22 мая, в Самаре. Начало встречи назначено на 18:30 по московскому времени.