Испанская «Барселона» в летнее трансферное окно может продать хорватского полузащитника Ивана Ракитича. По информации издания Daily Record, сейчас каталонский клуб ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед«.

Причиной продажи хорвата английские СМИ называют необходимость собрать крупную сумму на летние трансферы, а за Ракитича можно выручить около 55 миллионов евро. В переходе Ракитича в «МЮ» заинтересован лично главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер. Также СМИ сообщали об интересе к хорватскому полузащитнику со стороны миланского «Интера».

Сам Иван Ракитич неоднократно заявлял в интервью о том, что хочет продолжить выступать за «Барселону».

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» почти подписала голландского защитника «Аякса» Маттейса Де Лигта.