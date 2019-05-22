Спорт вне политики. К сожалению, этот лозунг справедлив не всегда. Nevasport на фоне скандала с игроком лондонского «Арсенала» Генрихом Мхитаряном, который остался без финала Лиги Европы в связи с тем, что тот проходит в Баку, вспоминает, когда футболисты оказались в не самых приятных ситуациях из-за своего гражданства.

Жуниор Мораес

У всей сборной Украины возникла проблема из-за смены гражданства Мораеса. Украинцы нарушили устав ФИФА, согласно которому бразилец должен прожить в стране пять лет на постоянной основе, прежде чем получить гражданство. Футболист, хоть и прожил на Украине более пяти лет, в период с февраля по июнь 2017 года играл в аренде в китайском «Тяньцзинь Цюаньцзянь», то есть за пределами страны. Мораес участвовал в матчах сборной в отборе Евро-2020 против Португалии и Люксембурга, и сборной Украины грозило техническое поражение за обе встречи, так как соперники украинцев подали протест. Однако он был отклонен УЕФА, который подтвердил законность выступления игрока за сборную.

Ярослав Ракицкий

Защитник «Шахтера» перешел в петербургский «Зенит» в зимнее трансферное окно, наделав много шуму. Специалисты и болельщики разбились на два лагеря. Одни желали футболисту удачи на новом месте, другие — возненавидели его за «предательство». О Ракицком говорили везде: на федеральном ТВ, на YouTube-шоу, на трибунах. Сейчас Ярослав — чемпион России в составе «Зенита» и Украины в составе «Шахтера», и в обеих золотых медалях есть его вклад.

Домагой Вида и Огнен Вукоевич

Два хорвата сделали глупость после победы над сборной России на чемпионате мира-2018. С бутылкой пива в руках футболист и уже тренер на камеру произнесли политический лозунг в поддержку Украины, как бы тролля россиян. Более того, у них хватило ума выложить это в сеть, в результате чего интернет обсуждал их поступок пару недель, а Вукоевичу и Виде пришлось извиняться.

Шердан Шакири

Еще один скандал во время чемпионата мира связан с конфликтом Сербии и Албании. Футболист сборной Швейцарии Шакири после забитого мяча в ворота сербов провокационно его отпраздновал, показав руками орла, который является символом Албании. Шакири родом из Косово, как раз на этой почве между двумя странами идет конфликт. Фанаты сербов всю игру свистели в адрес Шакири и Гранита Джаки, которые являются уроженцами Косово. Конфликт в итоге не перерос во что-то более страшное, но и отношения между странами, что логично, не наладил.

Генрих Мхитарян

Самая свежая история. Финал Лиги Европы в Баку — казалось бы, хорошая идея, УЕФА расширяет границы. Но когда выясняется, что в составе финалиста присутствует армянин, появляется много проблем. Азербайджан гарантировал Мхитаряну безопасность в Баку, но игрок и сам «Арсенал» решили, что Генриху лучше остаться в Лондоне. Видимо, теперь финалы еврокубков снова будут проходить только в Западной Европе.