Президент санкт-петербургского футбольного «Зенита» Александр Медведев, ранее возглавлявший Континентальную хоккейную лигу, прокомментировал выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею сборной России.

В интервью агентству ТАСС Медведев заявил, что четвертьфинальный матч с США станет очень важным матчем для сборной России. «Эти встречи всегда имеют накал», — заявил глава «Зенита«, добавив, что россиянам необходимо забыть о победе над Швецией и уже готовиться к новому сопернику.

По мнению Медведева, состав сборной США на этом ЧМ очень сильный, среди американских хоккеистов функционер выделил Патрика Кейна и Джека Хьюза. «Игра будет очень непростая, но я уверен, что наши тренеры смогут правильно выстроить игру и победить», — заключил Медведев.

Напомним, четвертьфинальный матч между Россией и США на чемпионате мира состоится завтра, 23 мая, в 17:15 по московскому времени.