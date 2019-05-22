Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал подробности возможного перехода полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова в ФК «Сочи». Слова специалиста приводит портал Sportbox.ru.

По информации Сафонова, в «Сочи» хотят предложить Денисову контракт с зарплатой в 800 тысяч евро в год. По мнению агента, такие цифры очень достойные. «В первой восьмерке РПЛ не каждому дадут такие деньги. Видимо, могут себе позволить», — заявил Сафонов, добавив, что дальнейшая судьба Денисова в клубе будет зависеть от его отношений с тренером.

Напомним, из-за конфликта Игоря Денисова с тренером «Локомотива» Юрием Семиным футболист может покинуть нынешний клуб. Одним из вариантов является новичок чемпионата России по футболу ФК «Сочи».