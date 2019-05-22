Руководство теннисного турнира «Роллан Гаррос» приняло решение не вводить специальный дресс-код во избежания необычных костюмов, как произошло в прошлом году с американкой Сереной Уильямс.

В интервью радиостанции Europe 1 директор соревнований Ги Форже заявил, что ничего запрещать на турнире не собирается. «Сегодня производители начинают представлять нам наряды и демонстрируют нам панели с цветами, которые будут носить игроки», — заявил Форже, добавив, что организаторы не хотят мешать брендам делать свою работу.

О введении строгого дресс-кода на «Роллан Гаррос» заговорил президент Федерации тенниса Франции Бернар Гуидичелли после прошлогоднего выступления американки Серены Уильямс в черном облегающем наряде в духе супергероя женщины-кошки.